 Mine Tugay Nişantaşı'nda görüntülenince bakın ne yaptı?

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisiyle izleyici karşısında olan Mine Tugay, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Geçtiğimiz ocak ayında yüzündeki değişimle dikkat çeken ve bir süre magazin dünyasının gündeminden düşmeyen oyuncu, tanınmamak için şapka ve gözlük taktı.

Yüzündeki şişlikle dikkat çeken Tugay, daha sonra bir polikliniğe girdi.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu, sorulara cevap vermedi.

Tugay ocak ayında çıkan estetik haberlerinden sonra, "Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine bir kaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor.



Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef" açıklamasını yapmıştı.

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