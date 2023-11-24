  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mine Tugay Nişantaşı'nda görüntülenince bakın ne yaptı?

Ünlü oyuncu Mine Tugay Nişantaşı'nda görüntülenince bakın ne yaptı? İşte detaylar...

Mine Tugay Nişantaşı'nda görüntülenince bakın ne yaptı?

Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisiyle izleyici karşısında olan Mine Tugay, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Mine Tugay Nişantaşı'nda görüntülenince bakın ne yaptı?

Geçtiğimiz ocak ayında yüzündeki değişimle dikkat çeken ve bir süre magazin dünyasının gündeminden düşmeyen oyuncu, tanınmamak için şapka ve gözlük taktı.

 Mine Tugay Nişantaşı'nda görüntülenince bakın ne yaptı?

Yüzündeki şişlikle dikkat çeken Tugay, daha sonra bir polikliniğe girdi.

 Mine Tugay Nişantaşı'nda görüntülenince bakın ne yaptı?

Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu, sorulara cevap vermedi.

 Mine Tugay Nişantaşı'nda görüntülenince bakın ne yaptı?

Tugay ocak ayında çıkan estetik haberlerinden sonra, "Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine bir kaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor.

Mine Tugay Nişantaşı'nda görüntülenince bakın ne yaptı?
Bu son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle bir ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Ki onun şişliğine denk geldi bazı sahnelerim maalesef" açıklamasını yapmıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı?
  Magazin

Duygu Sarışın, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un ismini duyunca bakın ne yaptı?

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı
  Magazin

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladı

Bülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti!
  Magazin

Bülent Ersoy yeşillendi! Kombiniyle dikkat çekti!

Ebru Akel formunun nasıl koruduğunu açıkladı
  Magazin

Ebru Akel formunun nasıl koruduğunu açıkladı

Kozmetik markasını tanıtan Berdan Mardini ürünleri sürpriz bir isme gönderecek! O isme çok şaşıracaksınız
  Magazin

Kozmetik markasını tanıtan Berdan Mardini ürünleri sürpriz bir isme gönderecek! O isme çok şaşıracaksınız

Hazal Kaya eşi Ali Atay hakkında itiraf: Onu dövüyordum...
  Magazin

Hazal Kaya eşi Ali Atay hakkında itiraf: Onu dövüyordum...