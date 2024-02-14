Mine Tugay'ın Nişantaşı tarzı

Oyuncu Mine Tugay, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, soruları yanıtlamadı.



AVM'de mağazaları dolaşan Tugay, şapka ve gözlüğünü çıkarmadı. AVM sonrası Nişantaşı'nı turlayan oyuncu, daha sonra ayrıldı.

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