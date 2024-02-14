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Mine Tugay'ın Nişantaşı tarzı

Ünlü oyuncu Mine Tugay'ın Nişantaşı tarzı... İşte detaylar...

Mine Tugay'ın Nişantaşı tarzı

 

Oyuncu Mine Tugay, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Mine Tugay'ın Nişantaşı tarzı
Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, soruları yanıtlamadı.

Mine Tugay'ın Nişantaşı tarzı
AVM'de mağazaları dolaşan Tugay, şapka ve gözlüğünü çıkarmadı. AVM sonrası Nişantaşı'nı turlayan oyuncu, daha sonra ayrıldı. 

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