Mine Tugay'dan bikinili pozlar

Mine Tugay, Avusturya'ya gitti.

Oyuncu, eksi 15 derecede göle girdi.



Tugay, o anları Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, daha sonra bikinili karelerini paylaştı.



Tugay, siyah bikini tercih etti.



Oyuncu, fit fiziğiyle beğeni topladı.

Tugay'a beğeni yağdı.

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