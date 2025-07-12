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Mine Kılıç, Mardin'e mi yerleşiyor? Evlilik için ne dedi?

'Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç, evliliğe neden karşı? Mardin’de olunca üç kendisini kime bırakıyor. İşte detaylar...

Mine Kılıç, Mardin'e mi yerleşiyor? Evlilik için ne dedi?

Snob Magazin'in haberine göre; 'Uzak Şehir' dizisinde Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Mine Kılıç, Mardin'e mi yerleşiyor? Evlilik için ne dedi?

Dişçiye geldiğini söyleyen oyuncu, "Ailemle tatil yaptım. Bir yurt dışı planım var. Kültür ve tarih tatillerini seviyorum. Bizim ülkemizden daha doğası güzel bir yer yok, yakıp yıkmadıkları sürece... Yurt dışına tarih, edebiyat ve sanat konusunda müzeler var" dedi. Kılıç, "En çok görmek istediğiniz yer neresi?" sorusuna, "Güney Amerika'ya gidemedim, hedefte o var. Avrupa'dan daraldım ve sıkıldım" yanıtını verdi. Doğal hali ve tarzıyla dikkat çeken Kılıç, "Az tüketim. Alışveriş manyağı değilim" diye konuştu.

 Mine Kılıç, Mardin'e mi yerleşiyor? Evlilik için ne dedi?

MARDİN'E ERKEN GİDECEK
Mardin'le ilgili oyuncu, "Midyat'tayız biz. Çalışmaktan Mardin'i göremedim. Biraz erken gidip, gezeceğim. Midyat'ta otel ve set arası gidip gelmekten fazla bir şey yapamadık" diye konuştu.

 Mine Kılıç, Mardin'e mi yerleşiyor? Evlilik için ne dedi?

Kılıç, "Mardin'de ev tutmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Köpeklerim olduğu için biraz düşündüm, zor oluyor. Düşünüyorum ev tutmayı fakat o koşullarda ev bulmak zor. Belki bu sezonunu da otelde geçireceğim. Üç tane köpeğim var. Bakıcılar baktı. Bir ara erkek arkadaşım üstlendi. İlişki koptu bana kaldı. O da bir annelik. Hayvan deyince sadece köpek gibi olmuyor, çocuğum varmışcasına bakıcılarla idare ettim" yanıtını verdi.

 Mine Kılıç, Mardin'e mi yerleşiyor? Evlilik için ne dedi?

BİRAZ KENDİ YOLUMDA YÜRÜYEN İNSANIM
Oyuncu, "Kariyer mi, özel hayat mı?" sorusuna, "İnsan hayatının kaliteli, dürüst ve samimi olması önemli... İnsanoğlunun hepsiyle ilgili tatmin duygusu gerekiyor bence. Biraz kendi yolumda yürüyen insanım. Eşlik eden insan tutuyor elimi sıkıntı olmuyor" diye cevap verdi. Kılıç, çocuk düşünmediği için evlilik düşünmediğini de belirtti. Oyuncu, "Birlikte olduğum insanlarla hemen evlilik planı yapıp, gelinlik seçecek biri değilim" ifadelerini kullandı.

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