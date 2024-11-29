 Mimar Sinan Kuran'dan yeni proje

Ünlü Mimar Sinan Kuran CZN Burak’ın Orta Doğudaki en büyük restoranına imzasını attı.

(Buket Koç, CZN Burak, Sinan Kuran)

Yurt iç ve yurt dışında otel, mağaza, kafe, restoran ve ofisler olmak üzere 1500’den fazla projeye imza atan KRN Mimarlık ‘ın kurucusu Sinan Kuran, Türkiye’nin marka değerlerinden CZN Burak’ın Orta Doğudaki en büyük restoranına imzasını attı.



Mısır yeni Kahire’de kapılarını açan CZN Burak markasının sahibi Burak Özdemir ve

yurt dışındaki tüm hakları Dives Holdinge ait olan Yönetim Kurulu Başkanı Rizgar Sak bu özel projeyi hayata geçiren mimar Sinan Kuran’ı tebrik etti.



Mısır’ın tarihine ve coğrafyasına özgün ışık, gölge ve dinginlik unsurlarının birleştiği Alçak katlı

(Füsun Kuran-Maysoon Jamal)

Antik Mısır yerleşimlerinden ilham alınarak zemin tavan ve duvarlarda kullanılan geometrik desenler,

(Sinan Kuran, Rizgar Sak)



ikonik semboller ve hiyeroglif motifler, mermer, ahşap ve metal detaylarla buluştuğu mekan misafirlerini adeta büyülüyor.

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