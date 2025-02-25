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Milyonluk evini köpeğine miras bırakacağını açıklamasıyla gündem olan Pınar Soykan mesaj yağdığını söyledi!

Milyonluk evini köpeğine miras bırakacağını açıklayan Pınar Soykan'dan yeni açıklama! İşte detaylar...

Milyonluk evini köpeğine miras bırakacağını açıklamasıyla gündem olan Pınar Soykan mesaj yağdığını söyledi!

Pınar Kerimoğlu'nun her hafta birbirinden özel isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu Pınar Soykan oldu.

Milyonluk evini köpeğine miras bırakacağını açıklamasıyla gündem olan Pınar Soykan mesaj yağdığını söyledi! 

Soykan, Kerimoğlunun sorularını içtenlik ile yanıtladı. Pınar Soykan, mirasını çok sevdiği köpeği ‘Kızım’a bağışlayacağı haberlerine “İnsanlardan daha değil mi? Evin içinde yaşıyor Kızım ve bir birey olmuş. Bir evim var ve ona bırakacağım. Bu açıklamam gündem oldu. Sosyal medyada mesajlar yağıyor. ‘Beni evlatlık alır mısın? Senin Kızına bakıcı olayım’ gibi. Kredisi alınmış evimi bırakacağım köpeğime. Zaten yapamıyormuş bu arada. Avukatım ile konuştuk. ‘Böyle bir şey olamaz’ zaten dedi."

Milyonluk evini köpeğine miras bırakacağını açıklamasıyla gündem olan Pınar Soykan mesaj yağdığını söyledi!
ANNEM VE BABAMIN BAŞINI EĞDİRMEDEN YAPTIM BU İŞİ
Pınar Kerimoğlu’nun sorularını içtenlik ile yanıtlayan başarılı şarkıcı Pınar Soykan “Gölcük’de ana okulu öğretmenliği yapıyordum. Gölcük depreminden sonra ana okulu öğretmenliğini bıraktım. Çünkü deprem sonrası ‘Ya bir daha deprem olursa ve çocukları kurtaramazsam’ diye düşündüm ve bıraktım. Sonra bir akrabamız ‘Hadi gel seni mankenlik ajansına yazdıralım’ dedi. Ben de yok, büyüklerimiz istemez dedim. Sonrasında ajansa katıldım. Annem ve babamın başını eğdirmeden yaptım bu işi. Sonrasında da sektör bitti ve bıraktım." dedi.


YILDIZ TİLBE BENİM İÇİN BİR KİTAP!
Pınar Kerimoğlu’nun “Müzik dünyasında seni en çok etkileyen kim oldu?” sorusuna Soykan “Yıldız Tilbe benim için bir kitap. Ondan çok şey öğreniyorum. ‘Hayatı gönlünce yaşa. İçine atacağına bağır’ diyor bana.” dedi.

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