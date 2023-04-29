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Milli futbolcu Umut Meraş ile Merve Aydemir evlendi

Beşiktaş ve milli takımın başarılı futbolcusu Umut Meraş, tasarımcı Merve Aydemir ile dünyaevine girdi. İşte detaylar...

Milli futbolcu Umut Meraş ile Merve Aydemir evlendi

Beşiktaş ve milli takımın başarılı futbolcusu Umut Meraş, tasarımcı Merve Aydemir ile evlendi. İstanbul Hotel Raffles Zorlu Center'da düzenlenen törende çiftin nikah şahitlerini Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ, Samet Aybaba ve Şenol Güneş yaptı. İkili, nikahtan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli futbolcu Umut Meraş ile Merve Aydemir evlendi
Meraş, "Çok mutluyuz. Pazar günüde Galatasaray maçımız var. İnşallah pazar günü çifte düğün yapmış oluruz" dedi. Lig devam ettiği için balayına gidemeyeceklerini söyleyen, "Şampiyonluk şansımız var. Zaten düğünden sonra yarın kampa gireceğiz. Lig bittikten sonra tatil planına bakacağız" dedi. Güzel bir evlilik teklifi aldığını belirten Aydemir, "Umut romantik biridir" diye konuştu. 

Milli futbolcu Umut Meraş ile Merve Aydemir evlendi
Hazırlık sürecini anlatan Aydemir, "Sabah 11'den beri hazırlanıyorum. Gelinlik Semih Doğruer'e ait. Makyaj Alev Karslı... Saçımı Sinan Çelik yaptı. Takıları ise Umut hediyesi" dedi.

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