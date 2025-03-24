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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu. İşte detaylar...

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu

Fenerbahçe'den bu sezon İngiltere takımı Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, iki senedir birlikte olduğu Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu.

 Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu


Çift, o anları Instagram'dan paylaştı.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu
İkili karelere, "Sen ve ben, sonsuza kadar ve her zaman" notunu düştü.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu
Romantik evlilik teklifi sosyal medyada gündem oldu.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu
Çifte beğeni yağdı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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