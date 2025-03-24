 Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu

Fenerbahçe'den bu sezon İngiltere takımı Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, iki senedir birlikte olduğu Sera Vrij'e evlenme teklifinde bulundu.



Çift, o anları Instagram'dan paylaştı.



İkili karelere, "Sen ve ben, sonsuza kadar ve her zaman" notunu düştü.



Romantik evlilik teklifi sosyal medyada gündem oldu.



Çifte beğeni yağdı.

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