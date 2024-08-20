Milk Makeup ile makyajınızı en üst seviyeye çıkarın

Pore Eclipse kadrosunun en yeni üyesi kim?

PORE ECLIPSE MATTE BLUR STICK

Uygulaması çok kolay olan bu stick tabii ki! Matlaştırıcı ama kurutmayan, uzun süre kalıcı bir formüle sahip ve yağ emici mercimek özü içeren simsiyah bir iç kısma sahip bu stick, fazla sebumu ve istenmeyen parlaklığı giderir.

KUSH HIGH ROLL MASCARA: Hacim + uzunluk maskarası uygulandıktan sonra akmaz veya yerinden oynamaz, üstelik kirpiklerinizin hiç olmadığı kadar dolgun görünmesini sağlar!

KUSH HIGH ROLL BROW TINT – BROW MASCARA kaşlarınıza yoğunluk ve derinlik katacak Milk Makeup’ın yeni favorileri arasında.

Yeni favorilerle tanışmaya hazır mısın?

Milk Makeup’a ait ürünlere sephora.com.tr, Sephora App ve Sephora Mağazaları’ndan ulaşabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri için; 0850 288 35 35

PORE ECLIPSE MATTE BLUR STICK

Pore Eclipse kadrosunun en yeni üyesi kim?

Uygulaması çok kolay olan bu stick tabii ki! Matlaştırıcı ama kurutmayan, uzun süre kalıcı bir formüle sahip ve yağ emici mercimek özü içeren simsiyah bir iç kısma sahip bu stick, fazla sebumu ve istenmeyen parlaklığı giderir.

Buna karşılık içerdiği mikro küreler gözenekleri bulanıklaştırır, bakuchiol, cilt dokusunu pürüzsüzleştirmeye yardımcı olur ve çay ağacı yağı sivilce oluşumunu engeller. Makyajınızı yapmadan önce makyaj bazı olarak veya gün içerisinde yağlı bölgelere rötuş yapmak için kullanın.

Fiyat: 1499 TL

KUSH HIGH ROLL MASCARA

Bu hacim + uzunluk maskarası uygulandıktan sonra akmaz veya yerinden oynamaz, üstelik kirpiklerinizin hiç olmadığı kadar dolgun görünmesini sağlar!

Suya dayanıklı, simsiyah, uzun süre kalıcı ve çıkarması kolay olan bu ürün, oftalmolojik olarak test edilmiş bir formüle (vegan* wax, kenevir tohumu ve ayçiçeği yağları içerir) sahiptir.

Kirpiklerinizi en üst seviyeye çıkarın!

Fiyat: 999 TL

Milk Makeup’a ait ürünlere sephora.com.tr, Sephora App ve Sephora Mağazaları’ndan ulaşabilirsiniz.

KUSH HIGH ROLL BROW TINT – BROW MASCARA

HAZE: sarı

MJ: boz kahve

DUB: kestane

HERB: orta kahve

DUTCH: orta-koyu kahve

GRIND: koyu kahve

DIESEL: kahve-siyah

CYPHER: koyu kahve-siyah

İşte ürün yelpazesinin içinden özenle seçtiğimiz, kaşlarınıza yoğunluk ve derinlik katacak favorilerimiz!

Formülün içeriğinde neler var?

Diğer bileşenlerin yanı sıra: Besleyici ve güçlendirici kenevir tohumu ve ayçiçeği yağlarıyla vegan* wax çeşitlerinin karışımı sayesinde hem transfere hem de suya karşı dayanıklı, uzun süre kalıcı bir renk elde ederek her seferinde kusursuz bir sonuca ulaşmanızı sağlar!

*Hayvansal kaynaklı bileşenler içermeyen formül

Fiyat: 1299 TL

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