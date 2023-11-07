Milas Zeytin Hasadı Şenliği’ne geri sayım başladı

18’i aşkın kurum ve STK’nın işbirliğiyle düzenlenecek hasat şenliğinde; konserler, söyleşiler, zeytin toplama, sıkım ve kırma etkinlikleri, ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, zeytin güzeli yarışması, çeşitli workshoplar, defileler, yemek yarışmaları, kültürel geziler ile renkli anlara sahne olacak. Ünlü isimlerin de katılacağı şenlik, dolu dolu gerçekleşecek.



‘Bin Yılın Tadı 100 Yılın Umudu’ sloganıyla bu yıl da adından söz ettirecek olan Milas Zeytin Hasat Şenliği, Şef Özlem Mekik ve Doğukan Alsay moderatörlüğünde iki gün boyunca eğlenceli ve renkli anlar yaşatacak. 11 Kasım’da başlayacak olan şenliğin ilk gününde çeşitli aktivitelerin yanı sıra Ahmet Selçuk İlkan sahnede şiir sevenlerle buluşacak. Aynı akşam mini konserleriyle Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul, ve Pusula grubu sahnede sevenleriyle buluşacak. 12 Kasım akşamında da pop müziğinin sevilen sanatçılarından Çelik sahne alarak Milaslılara eğlence dolu akşam yaşatacak.

9. Milas Zeytin Hasat Şenliği; Muğla Valiliği, Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, MİTSO, Muğla Ticaret Borsası, Tariş Zeytin, TARİŞ Pamuk, Milas Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Milas Süt Birliği, Bakkallar ve Bayiler Odası, Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Muhtarlar Derneği, Gaziler Derneği, Aregala Türkiye Sınır Tanımayan Şefler Derneği işbirliğiyle düzenlenecek.

HASAT ŞENLİĞİNDE ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANACAK

Milas Zeytin Hasadı Şenliği’ne ünlü isimler ve şefler akın edecek. Şenliğe katılacak isimler arasında; Akasya Asıltürkmen, Nagihan Karadere, Seda Ocak, Sema Aydemir, Özlem Mekik, Elif Güvendik, Hazer Amani, Eyüp Kemal Sevinç, Ahmet Çetin, Akif Budak, Hamza Kalkan, Selim Yeşilpınar, Doğa Çitçi, Tamer Özkan olacak.

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