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Milas'ta Zeytin Hasadı Şenliği

Muğla Milas’ta bu yıl  9.’su gerçekleştirilen Zeytin Hasadı Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.

Milas'ta Zeytin Hasadı Şenliği

Muğla Milas’ta bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Zeytin Hasadı Şenliği birbirinden keyifli aktiviteler ve sevilen sanatçıların konserleriyle 2 gün süren programla gerçekleşti.

Milas'ta Zeytin Hasadı Şenliği

‘Bin Yılın Tadı 100 Yılın Umudu’ sloganıyla gerçekleşen hasat şenliğinde yarışmaların yanı sıra ünlü şeflerin de workshopları etkinliğe damgasını vurdu.

Milas'ta Zeytin Hasadı Şenliği

 

 

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