Milas'ta Zeytin Hasadı Şenliği

Muğla Milas’ta bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Zeytin Hasadı Şenliği birbirinden keyifli aktiviteler ve sevilen sanatçıların konserleriyle 2 gün süren programla gerçekleşti.

‘Bin Yılın Tadı 100 Yılın Umudu’ sloganıyla gerçekleşen hasat şenliğinde yarışmaların yanı sıra ünlü şeflerin de workshopları etkinliğe damgasını vurdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.