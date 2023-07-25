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Miami’de yaşayan genç yıldız Metisha Türkiye'ye yerleşiyor

Miami’de yaşayan genç yıldız Metisha Türkiye'ye yerleşiyor. İşte detaylar...

Miami’de yaşayan genç yıldız Metisha Türkiye'ye yerleşiyor

Bozburun Baldan Suit’de da tatil yapan ünlü model ve oyuncu Metisha, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Miami’de yaşayan genç yıldız, "Türkiye’ye gelince kendimi evimde hissediyorum. Burada değişik bir enerji alıyorum. Bozburun’un mistik havası bana pozitif duygular hissettiriyor" diye konuştu. Metisha, "Şu an hayatımda kimse yok, her yaz olduğu gibi Bozburun'da enerji depoluyorum" dedi.

 Miami’de yaşayan genç yıldız Metisha Türkiye'ye yerleşiyor

Yurtdışında doğup, büyüdüğünü söyleyen güzel yıldız, Bir gün evlenirsem, "Kendi kültürümden bir Türk erkeğiyle evlenmek ve anne olmayı isterim" şeklinde konuştu.

Miami’de yaşayan genç yıldız Metisha Türkiye'ye yerleşiyor

YAKINDA TÜRKİYE'DE YERLEŞEBİLİRİM!
Metisha, Türkiye’den çok iyi ajans ve yapımcılardan bir çok teklif aldığını, ancak bugüne kadar devam eden projeleri nedeniyle Türkiye'de bir projeye başlayamadığını belirtti. Önümüzdeki günlerde durumun değişeceğini dile getiren Metisha, "2024 sonbaharında gerçekleşecek çok iyi bir proje için imza aşamasındayım. Bu proje ile birlikte Türkiye’ye temelli yerleşeceğim." diyerek sevenlerine müjde verdi. Türkiye'deki projeleri yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen Metisha, "Kızılcık şerbeti ve veda mektubu'nda oynamayı çok isterdim diyerek, dizi sektörüne yeşil ışık yaktı.

Miami’de yaşayan genç yıldız Metisha Türkiye'ye yerleşiyor

 

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