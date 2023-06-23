Mezun oldu soluğu bodrumda aldı

Petek Ertüre oğlu Ali Ege'nin başarıyla ilkokuldan mezun olmasıyla oğlunu mezuniyet hediyesi olarak Bodrum'a tatile getirdi.

Yalıkavak Highlight Hotel de konaklayan Petek Ertüre gün boyu oğlu ve köpekleri Papi ile Miya Beach'te denizde keyifli anlar yaşadılar.

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