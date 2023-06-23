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Mezun oldu soluğu bodrumda aldı

Okulların tatil olması ve Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte tatil beldeleri kalabalık olmaya başlarken cemiyet hayatının tanınmış simalarından Petek Ertüre'de oğlu Ali Ege Ağaoğlu ile birlikte Bodrum'a tatil için gelenler arasındaydı.

Mezun oldu soluğu bodrumda aldı

Petek Ertüre oğlu Ali Ege'nin başarıyla ilkokuldan mezun olmasıyla oğlunu mezuniyet hediyesi olarak Bodrum'a tatile getirdi.

Mezun oldu soluğu bodrumda aldı

Yalıkavak Highlight Hotel de konaklayan Petek Ertüre gün boyu oğlu ve köpekleri Papi ile Miya  Beach'te denizde keyifli anlar yaşadılar.

 

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