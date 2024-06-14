Mezra'da yıldızlar geçidi

Mezra'nın yemyeşil bahçelerinde gerçekleşecek olan yaz konserleri için geri sayım başladı ve tatilciler, adeta yıldızlar geçidine dönüşecek bu etkinliklerde müziğe doyacaklar.

Yaz akşamlarını müzikle taçlandıracak olan konser serisinin ilk gecesi, 15 Haziran’da Saran Bilgi ile start alıyor.

Mezra’nın masalsı atmosferinde gerçekleşecek konserlerde, ünlü sanatçılar Rafet El Roman, Fettah Can, Ayşegül Aldinç, Burak Kut, Begüm Obiz, Özlem Başar ve Ege, Bodrum gecelerine bambaşka bir renk katacak.

İşte bu müzik şöleninin programı:



15 Haziran: Saran Bilgi

16 Haziran - 1. Gün: Begüm Obiz

17 Haziran - 2. Gün: Rafet El Roman

18 Haziran - 3. Gün: Ayşegül Aldinç

19 Haziran - 4. Gün: Fettah Can

20 Haziran: DJ Ayhan Kıray

21 Haziran: Burak Kut

22 Haziran: Özlem Başar

Bu yaz, Bodrum'da müziğin ve eğlencenin doruklarına çıkmak isteyen herkes Mezra’da buluşuyor!

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