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Mezra'da yıldızlar geçidi

Ege'nin incisi Bodrum'da, büyüleyici doğal güzellikleriyle ünlü Mezra, bu yaz unutulmaz bir müzik ve eğlence deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Mezra'da yıldızlar geçidi

Mezra'nın yemyeşil bahçelerinde gerçekleşecek olan yaz konserleri için geri sayım başladı ve tatilciler, adeta yıldızlar geçidine dönüşecek bu etkinliklerde müziğe doyacaklar.

Mezra'da yıldızlar geçidi

Yaz akşamlarını müzikle taçlandıracak olan konser serisinin ilk gecesi, 15 Haziran’da Saran Bilgi ile start alıyor.

Mezra'da yıldızlar geçidi

Mezra’nın masalsı atmosferinde gerçekleşecek konserlerde, ünlü sanatçılar Rafet El Roman, Fettah Can, Ayşegül Aldinç, Burak Kut, Begüm Obiz, Özlem Başar ve Ege, Bodrum gecelerine bambaşka bir renk katacak.

Mezra'da yıldızlar geçidi

İşte bu müzik şöleninin programı:

15 Haziran: Saran Bilgi
16 Haziran - 1. Gün: Begüm Obiz
17 Haziran - 2. Gün: Rafet El Roman
18 Haziran - 3. Gün: Ayşegül Aldinç
19 Haziran - 4. Gün: Fettah Can
20 Haziran: DJ Ayhan Kıray
21 Haziran: Burak Kut
22 Haziran: Özlem Başar
Bu yaz, Bodrum'da müziğin ve eğlencenin doruklarına çıkmak isteyen herkes Mezra’da buluşuyor!

 

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