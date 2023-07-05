Meyve desenlerinin enerjisi yeni Benetton Home koleksiyonunda hayat buluyor

United Colors of Benetton, yeni Home koleksiyonunun kapılarını aralıyor. Koleksiyonda yer alan ev eşyaları, Benetton SS’ 2023 için Fruit of Desire koleksiyonuna atıfta bulunarak dinamizm ve renk kodlarını baştan yazıyor. Elma, kiraz ve armuttan oluşan renkli pop baskılar; mutfak, banyo ve yatak odalarına yayılarak tabaklar, bardaklar ve önlükler üzerinde yerini alıyor.

Masa örtüleri, servis altlıkları, bornozlar, havlular, battaniyeler, yastıklar ve nevresimler gibi bir çok parçanın bulunduğu koleksiyonda Benetton stili, bireylerin ve ailelerin evlerini kendilerini her gün özgürce ifade edebilecekleri, konforlu ve enerji dolu bir yere dönüştürüyor.

Benetton Home koleskiyonu Haziran ayı itibariyle Paris, Londra, Berlin, Lizbon, İstanbul, Viyana ve Venedik dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 25 United Colors of Benetton mağazasında satışa sunulacak.

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