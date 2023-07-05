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Meyve desenlerinin enerjisi yeni Benetton Home koleksiyonunda hayat buluyor

United Colors of Benetton, yeni ev eşyaları koleksiyonunu Haziran ayı itibariyle seçili mağazalarda satışa sunuyor.

Meyve desenlerinin enerjisi yeni Benetton Home koleksiyonunda hayat buluyor

United Colors of Benetton, yeni Home koleksiyonunun kapılarını aralıyor. Koleksiyonda yer alan ev eşyaları, Benetton SS’ 2023 için Fruit of Desire koleksiyonuna atıfta bulunarak dinamizm ve renk kodlarını baştan yazıyor. Elma, kiraz ve armuttan oluşan renkli pop baskılar; mutfak, banyo ve yatak odalarına yayılarak tabaklar, bardaklar ve önlükler üzerinde yerini alıyor. 

Meyve desenlerinin enerjisi yeni Benetton Home koleksiyonunda hayat buluyor

Masa örtüleri, servis altlıkları, bornozlar, havlular, battaniyeler, yastıklar ve nevresimler gibi bir çok parçanın bulunduğu koleksiyonda Benetton stili, bireylerin ve ailelerin evlerini kendilerini her gün özgürce ifade edebilecekleri, konforlu ve enerji dolu bir yere dönüştürüyor. 

Benetton Home koleskiyonu Haziran ayı itibariyle Paris, Londra, Berlin, Lizbon, İstanbul, Viyana ve Venedik dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 25 United Colors of Benetton mağazasında satışa sunulacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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