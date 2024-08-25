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Meyra müzikten neden uzak durduğunu açıkladı!

Ünlü şarkıcı Meyra müzikten neden uzak durduğunu açıkladı! İşte detaylar...

Meyra müzikten neden uzak durduğunu açıkladı!

Yeni şarkısı “Üşümesin” yayınladıktan sonra ilk fırsatta Bodrum’a tatilen çıkan Meyra, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meyra müzikten neden uzak durduğunu açıkladı!
Uzun bir süredir üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığı yeni şarkısının yorgunluğunu atmak için tatile geldiğini söyleyen Meyra, “Haftalarca stüdyodan çıkmadım. Sinan Akçıl ile birlikte çalıştığımız bir şarkı inşallah müzikseverlerde çok beğenir” dedi. Uzun bir aradan sonra muhteşem bir imajla karşımıza çıkan Meyra, müzik endüstrisindeki değişimlerden ve 90'ların etkisinden söz etti.

Meyra müzikten neden uzak durduğunu açıkladı!
Mükemmeliyetçi bir insan olduğu için albüm çıkartmasının zor olduğunu söyleyen Meyra, “Şarkı seçerken çok zorlanıyorum, müziğe bakış açımdan ve şarkı seçimi konusunda titizliğimden dolayı single devam” dedi. Müzik kariyeri, aile hayatı ve anne olmanın sorumluluklarını olduğunu söyleyen Meyra ”Anne olduktan sonra kariyerim ve annelik arasında denge kurmaya çalıştım. Bu sebepten ötürü biraz müzikten uzak durdum” dedi.

 

 

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