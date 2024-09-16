  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Meyra Göcek’te güneş ve denizin keyfini çıkarıyor

Sevilen şarkıcı Meyra, “Ağladın Ya”, “Karar Bize Ait” ve “Aşklayalım” gibi unutulmaz şarkılarının ardından hayranlarına geçtiğimiz ay güzel bir sürprizle geri döndü.  

Meyra Göcek’te güneş ve denizin keyfini çıkarıyor

Ünlü Yunan besteci ve şarkıcı Stamis Gonidis'in hit şarkısı “Esi Rotas”, Sinan Akçıl'ın yazdığı Türkçe sözlerle yeniden yorumladı. 

Meyra Göcek’te güneş ve denizin keyfini çıkarıyor

Yeni şarkısı “Üşümesin” ile uzun bir aradan sonra güzel bir çıkış yakalayan Meyra’nın hem tarzında hem de imajında ciddi bir yenilikle karşımıza çıkmaya devam ediyor. 

Meyra Göcek’te güneş ve denizin keyfini çıkarıyor

Hafta sonu Göcek'te ailesi ve çocukları ile yazın son demlerini keyfini doyasıya çıkarıyor.  Çocukları ile bol bol denize girip sörf yapan Meyra sahne çalışmaları öncesi bol bol enerji depoladı.

Meyra Göcek’te güneş ve denizin keyfini çıkarıyor

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kıvanç Tatlıtuğ’dan reklam pozları
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ’dan reklam pozları

Aslıhan Karalar'ın çocukluk hobisi işi oldu
  Magazin

Aslıhan Karalar'ın çocukluk hobisi işi oldu

Mert Ramazan Demir hayranlarını korkuttu
  Magazin

Mert Ramazan Demir hayranlarını korkuttu

'Sorgu' dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı
  Magazin

'Sorgu' dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

Hadise, eğitim için 'Biz Buradayız' dedi
  Magazin

Hadise, eğitim için 'Biz Buradayız' dedi

Haluk Levent'in hayatı film oluyor!
  Magazin

Haluk Levent'in hayatı film oluyor!