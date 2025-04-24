 Meyra'dan yeni şarkı

Meyra, yeni şarkısı Kalbine Sağlık'ı müzikseverlerle buluşturdu.

Sanatçı, bu özel şarkıyı önce eşine, ardından da "güzel sevmeyi bilen, sevdiğine değer veren" tüm sevgililere ithaf ediyor.

Konservatuar yıllarından arkadaşı olan ünlü sanatçı Gökhan Tepe’nin bestesini seslendiren Meyra, projede yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şarkının sözleri Şebnem Sungur’a, düzenlemesi ise Barış Özesener’e ait.

GELENEK BOZULMADI!

Meyra'nın yeni şarkısında gelenek bozulmayarak, klip yönetmenliğini yine kardeşi Betül Sarı üstlendi.

Fotoğraflar ise Oğuzhan Sarı imzası taşıyor. Meyra, Kalbine Sağlık ile sevdiğine şükran duyan herkese dokunmayı hedefliyor.

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