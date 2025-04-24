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Meyra'dan yeni şarkı

Meyra, yeni şarkısı Kalbine Sağlık'ı müzikseverlerle buluşturdu. İşte detaylar...

Meyra'dan yeni şarkı

Meyra, yeni şarkısı Kalbine Sağlık'ı müzikseverlerle buluşturdu.

 Meyra'dan yeni şarkı

Sanatçı, bu özel şarkıyı önce eşine, ardından da "güzel sevmeyi bilen, sevdiğine değer veren" tüm sevgililere ithaf ediyor.

 Meyra'dan yeni şarkı

Konservatuar yıllarından arkadaşı olan ünlü sanatçı Gökhan Tepe’nin bestesini seslendiren Meyra, projede yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

 Meyra'dan yeni şarkı

Şarkının sözleri Şebnem Sungur’a, düzenlemesi ise Barış Özesener’e ait.

 Meyra'dan yeni şarkı

GELENEK BOZULMADI!
Meyra'nın yeni şarkısında gelenek bozulmayarak, klip yönetmenliğini yine kardeşi Betül Sarı üstlendi.

 Meyra'dan yeni şarkı

Fotoğraflar ise Oğuzhan Sarı imzası taşıyor. Meyra, Kalbine Sağlık ile sevdiğine şükran duyan herkese dokunmayı hedefliyor.

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