‘Mevzu’ ile aşıkları selamlayacak

Başarılı sanatçı bu kez de yeni teklisi ‘Mevzu’ ile dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kendine özgü yorumuyla kalplerde iz bırakan Gümüşkaya, Karadeniz esintilerinin pop tınılarıyla harmanlandığı single parçasıyla yüreklere dokunmadan edemeyecek. Sözü ve müziği Fatih Söylemez’e, aranjesi ise başarılı müzisyen Ceyhun Çelikten’e ait olan ‘Mevzu’ enerjisi ile müzikseverleri sarıp sarmalayacak. Yönetmen Kubilay Kasap’ın kamerasının karşısına geçen Adem Gümüşkaya, yeni single parçasıyla hit olmaya aday…

Adem Gümüşkaya’nın yeni teklisi ‘Mevzu’, 18 Ağustos’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

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