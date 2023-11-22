Mett Hotel & Beach Resort Bodrum yeni yıla özel yılbaşı ayrıcalıkları ile merhaba diyor

Dünyanın önde gelen turizm ve eğlence yatırım gruplarından Sunset Hospitality Group’un markası METT Hotels&Resorts’un Türkiye’de geçen yaz açtığı ilk oteli olan METT Hotel & Beach Resort Bodrum, misafirleriyle birlikte yaşamı kutlamanın ve paylaşmanın heyecanına kış sezonunda da devam ediyor.

Anjel’de Yeni Yılı Bodrum manzarasına karşı karşılayın

METT Bodrum’un içindeki eşsiz konumu ile yer alan Anjel, şefin benzersiz dokunuşlarıyla klasikleşmiş Türk yemeklerini yorumladığı özel menüsü ve unutulmaz Türkçe müziklerle hazırlanmış çalma listesi ile hafızanıza kazınacak popüler bir DJ’nin yeni yıla özgü eğlenceli performansı eşliğinde 31 Aralık akşamı konuklarına unutulmaz bir yeni yıl akşamı sunmaya hazırlanıyor.

Yeni Yılda ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi

Sade ve neşeli Akdeniz hayatından ilham alan METT Bodrum, Deluxe Sea View ve Deluxe Partial View odalarında 28 ve 29 Aralıkta giriş yapacak misafirlerine minimum 4 gece, 30 Aralık giriş yapacak misafirlerine minimum 3 gece konaklama imkanı sunuyor. Yılbaşı paketi ile konaklayan tüm misafirler METT Bodrum bünyesindeki Moi Spa’dan %20 ayrıcalıklı olarak yararlanabiliyor.

www.mettsocialliving.com/bodrum

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