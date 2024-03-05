Mett Hotel & Beach Resort Bodrum güzellikleri birlikte keşfetmeye davet ediyor

Dünyanın önde gelen turizm ve eğlence yatırım gruplarından Sunset Hospitality Group’un markası METT Hotels & Resorts’un Türkiye’de açtığı ilk oteli olan METT Hotel & Beach Resort Bodrum, misafirlerini yeniden ağırlayacak ve bu eşsiz deneyimi 2024 sezonunda da paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Condé Nast Traveller Middle East edisyonu Okur Ödülleri kapsamında, geçtiğimiz yıllarda “Yılın En İyi Yeni Uluslararası Otel” seçilen Mavi Bayrak statüsü kazanmış olan METT Hotel & Beach Resort, BodrumMarina’dan yalnızca birkaç dakika uzaklıkta, Haremtan Koyu’ndaki konumuyla büyüleyici manzarası ile konuklarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yaşamın sunduğu güzellikleri kutlayan, modern minimalist tasarımı, telaşsız, Akdeniz’in sade ve neşeli yaşam tarzından ilham alan METT Bodrum, rafine konaklama ayrıcalığının yanı sıra eşsiz gastronomi deneyimlerine oldukça değer veriyor.

METT Hotel & Beach Resort Bodrum’un bünyesinde yer alan, akşam yemeği için hem şık hem de rahat bir ortam sunan ve 2024 Bodrum Michelin Guide'da tavsiye edilen restoranlar arasında yer alan İtalyan restoranı Isola Manzara Gardens, misafirleri ile 15 Mart’ta yeniden buluşuyor. Dünyanın dört bir yanından İtalya'nın zengin mutfağından ilham alan Isola'nın menüsü, İtalyan klasiklerini modern ve modaya uygun bir yaklaşımla yeniden ziyaret ediyor. Misafirlerine kendi yorumu ile sofistike Akdeniz mutfağını sunan Isola, METT Hotel & Beach Resort’ta eşsiz Bodrum ve Bodrum Kalesi manzarası ile vazgeçilmez adresler arasında yer alıyor.

En büyük esin kaynağını Akdeniz yaşamının basit, dengeli mutluluğundan alan METT Bodrum, sunduğu 850m2’lik MOI SPA ve Fitness Merkezi’nde Türk hamamı, aromaterapi, Thai masajı, tuz odası, buhar odası, sauna ve ısı kontrollü havuzun yanısıra özel fitness salonu ile misafirlere birinci sınıf bir yenilenme ve rahatlama ayrıcalığı sağlıyor.

METT BODRUM’UN SUNDUĞU GÜZELLİKLERİ BİRLİKTE KEŞFETMEK

METT Bodrum ve Isola Manzara Gardens’da 15 Mart tarihinde başlayacak sezonu, ilerleyen aylarda otelin sevilen beach club’ı FOLIE Restaurant & Sea ve Pan Asya lezzetleri sunan restoranı ATTIKO açılışları takip edecek. Bodrum’un en güzel plajlarından birinde, Mavi Bayraklı masmavi denizi ile FOLIE Restaurant & Sea, Fransızca'da 'delilik' anlamına gelen benzersiz konseptiyle geleneksel “beach club” klasiğini yıkıyor. Yükseltilmiş şezlong platformu ve şık Akdeniz mutfağı restoranı ile iki muhteşem ayrıcalık sunan FOLIE, Bodrum’un kartpostal güzelliğindeki manzarasını benzersiz lezzetleri ile kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Sadece en iyi malzemeleri kullanarak Akdeniz mutfağının çok sevilen klasiklerine yenilikçi bir yorum getiren restoran, kapsamlı bir şarap ve içecek seçkisi ile misafirlerine sonsuz mavi ufkun ve büyüleyici manzaranın yanında eşlik ediyor. Hafta içi DJ performansları ve hafta sonları gerçekleşen cabaret showları ile FOLIE, bir sahil partisi cennetine dönüşerek, heyecan verici bir keşif sunuyor.

En iyi DJ setleri ve ilham verici kokteylleri ile nefes kesici Bodrum manzarasına eşlik eden ATTIKO, Pan Asya lezzetlerini METT Hotel & Beach Resort’un keyifli tesisinde misafirlerin beğenisine sunuyor. İyi müzik ile benzersiz lezzetlerini harmanlayan ATTIKO, konuklarına kusursuz bir akşam fırsatı yaratıyor.

METT Hotel & Beach Resort Bodrum, konuklarını 15 Mart itibariyle METT BODRUM ile yenilenmeye davet ediyor.

www.metthotelsandresorts.com/bodrum

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