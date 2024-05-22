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Mett Bodrum Beach Resort’da eğlence ve enfes mutfak deneyimi ile dünyaca ünlü Attiko açılıyor

METT Bodrum Beach Resort Bodrum, uluslararası restoran markası ATTIKO ile Pan Asya mutfağını ve benzersiz eğlence konseptini Bodrum’daki misafirlerine yeniden sunmaya hazırlanıyor.

Mett Bodrum Beach Resort’da eğlence ve enfes mutfak deneyimi ile dünyaca ünlü Attiko açılıyor

Dünyanın önde gelen turizm ve eğlence yatırım gruplarından Sunset Hospitality Group, markası METT Hotels&Resorts’un Türkiye’de açtığı ilk oteli olan METT Bodrum Beach Resort’un çok sevilen uluslararası Pan Asya restoranı ATTIKO, 2024 yaz sezonunda da misafirlerine nefes kesici bir manzara eşliğinde eşsiz lezzetlerini ve eğlencesini sunmaya devam ediyor. Sunset Hospitality Group’un global markalarından biri daha olan ATTIKO, METT Bodrum’un yanı sıra Dubai ve Bali’de de misafirlerini benzersiz bir Pan Asya mutfağı deneyimi yaşamaya davet ediyor.

Mett Bodrum Beach Resort’da eğlence ve enfes mutfak deneyimi ile dünyaca ünlü Attiko açılıyor

METT Bodrum Beach Resort’un eşsiz manzarasına karşı konumlanan lounge konseptli restoranı ATTIKO, 5 Haziran itibariyle misafirleriyle birlikte eğlenmenin ve leziz yemekler sunmanın heyecanını yaşıyor.  

ATTIKO bu yaz da gece başlamadan önce rahatlamak ve keyif yapmak için bir fırsat sunan şık bir lounge akşam yemeği ve eğlencesi konsepti olarak karşımıza çıkıyor. Kokteylleri ve Pan Asya mutfağından esinlenen lezzetler ile eğlencenin enfes mutfak deneyimleri ile buluştuğu vazgeçilmez bir lokasyon. 

Mett Bodrum Beach Resort’da eğlence ve enfes mutfak deneyimi ile dünyaca ünlü Attiko açılıyor

ATTIKO, ‘Fire & Sushi Night’ ile misafirlerine eşsiz bir akşam yemek deneyimi sunarken aynı zamanda ateş gösterileri ile de onları büyülüyor. Haziran ayı itibariyle başlayacak Fire & Sushi Night Bodrum’a yeni bir eğlence anlayışı getiriyor. 

ATTIKO, Fire & Sushi Night etkinliklerinin yanı sıra misafirlerine Bodrum’un nefes kesici manzarası ve ayın enerjisi eşliğinde sürpriz yeni etkinliklerle eşsiz bir eğlence deneyimi sunmaya da devam edecek. 

ATTIKO, konuklarını METT Bodrum Beach Resort’un misafirlerine her gün sunduğu DJ performansları ve yüksek enerjili müziklerini birlikte keşfetmeye davet ediyor. 

 

 

 

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