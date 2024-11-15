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Metin Yıldırım, Kerem Bürsin ile aynı reklamda buluştu!

Türk sinemasının sevilen oyuncularından Metin Yıldırım, geçtiğimiz günlerde bir GSM operatörünün reklam filminde son yılların yıldızı Kerem Bürsin ile kamera karşısına geçti.

Metin Yıldırım, Kerem Bürsin ile aynı reklamda buluştu!

İkilinin samimi ve enerjik performanslarıyla ekran başındaki izleyiciyi etkileyen reklam filmi, televizyonda sıkça yayınlanarak kısa sürede büyük beğeni kazandı. Reklamın, izleyicilerden gelen olumlu geri dönüşlerle gündemdeki yerini sağlamlaştırdığı belirtiliyor.

Metin Yıldırım, Kerem Bürsin ile aynı reklamda buluştu!

Metin Yıldırım, bu projeyle ilgili “Reklam filmini çekerken gerçekten çok keyif aldım. Kerem gibi genç ve dinamik bir oyuncu ile aynı sette olmak benim için de yeni bir enerji kaynağı oldu. Birlikte güzel bir sinerji yakaladık. Sanırım bu sıcaklık izleyiciye de geçiyor, bu yüzden çok mutluyum.” diye konuştu.

Metin Yıldırım, Kerem Bürsin ile aynı reklamda buluştu!

Daha önce yönetmenliğini İhsan Taş’ın üstlendiği Temel ile Dursun İstanbul’da, Parayı Bulduk ve Filme Gel isimli projelerde sergilediği başarılı performansıyla isminden sıkça söz ettiren usta oyuncu Metin Yıldırım, bu reklam filmiyle ekranlardaki başarısını bir kez daha perçinlemiş oldu.

Bir anda fenomen haline gelen reklam filmiyle yeniden gündeme gelen usta oyuncuya bir çok dizi ve sinema filmlerinden teklifler geleceğe benziyor.

 

 

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