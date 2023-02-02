Metin Uca ve Barbaros Şansal Gözaltına Alındı

Televizyon programcısı Metin Uca , Ankara’ya gitmek için İstanbul Havalimanı’nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca’nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Metin Uca’yla aynı dakikalarda ünlü modacı Barbaros Şansal’ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. (Sözcü)

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