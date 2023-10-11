Metin Tekin: Oğlumla gurur duyuyorum

Çok anlamlı bulduğunu söylediği turnuva hakkında konuşan Metin Tekin "Artık futbol oynayamıyoruz ama hobi olarak biz de tenise yöneldik. Hakikaten çok önemli böyle bir farkındalık yaratmak. Finansbank'ın böyle bir turnuvaya öncülük etmiş olması bizim içinde çok keyifli oldu" dedi.

Oğlu Taro Emir'in son zamanların yıldızı parlayan oyunculardan olduğunun sorulması üzerine Tekin "O çok kolay bir iş değil. Oğlum sektörün içine girince gördüm bende. İster aktör olur ister başka meslekler yapar. O benim için Taro'dur. O yüzden baba olarak keyifle izliyorum, gurur duyuyorum tabii ki.” dedi.

Yalı Çapkını dizisine girmesi ile ilgili soruya ise "Yalı Çapkını iyi bir dizi. Bu onun için çok büyük bir avantaj oldu tabii ki. Umarım oraya katkı sağlar. Diziyi her hafta takip ediyorum. Taro resmen bir öğretmen gibi beni yazılı ve sözlü sınava sokuyor. O yüzden dikkatle izliyorum. Hatta maçlardan daha dikkatli izliyorum." dedi.

Dizideki diğer oyuncular hakkında ise" Hepsi çok başarılı. Emre Altuğ olsun çok yetenekli. Özellikle Çetin Tekindor büyük bir usta. Kezâ annesi rolündeki Binnur Kaya hepsi çok başarılı." dedi.

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