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Metin Tekin: Oğlumla gurur duyuyorum

QNB Finansbank 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için  ‘Pembe Top Tenis Turnuvası' düzenledi. Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin, ikincisi düzenlenen turnuvada, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ile özel bir maç yaptı.

Metin Tekin: Oğlumla gurur duyuyorum

Çok anlamlı bulduğunu söylediği turnuva hakkında konuşan Metin Tekin "Artık futbol oynayamıyoruz ama hobi olarak biz de tenise yöneldik. Hakikaten çok önemli böyle bir farkındalık yaratmak. Finansbank'ın böyle bir turnuvaya öncülük etmiş olması bizim içinde çok keyifli oldu" dedi. 

Metin Tekin: Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlu Taro Emir'in son zamanların yıldızı parlayan oyunculardan olduğunun sorulması üzerine Tekin "O çok kolay bir iş değil. Oğlum sektörün içine girince gördüm bende. İster aktör olur ister başka meslekler yapar. O benim için Taro'dur. O yüzden baba olarak keyifle izliyorum, gurur duyuyorum tabii ki.” dedi.

Metin Tekin: Oğlumla gurur duyuyorum

Yalı Çapkını dizisine girmesi ile ilgili soruya ise "Yalı Çapkını iyi bir dizi. Bu onun için çok büyük bir avantaj oldu tabii ki. Umarım oraya katkı sağlar. Diziyi her hafta takip ediyorum. Taro resmen bir öğretmen gibi beni yazılı ve sözlü sınava sokuyor. O yüzden dikkatle izliyorum. Hatta maçlardan daha dikkatli izliyorum." dedi.

Metin Tekin: Oğlumla gurur duyuyorum

Dizideki diğer oyuncular hakkında ise" Hepsi çok başarılı. Emre Altuğ olsun çok yetenekli. Özellikle Çetin Tekindor büyük bir usta. Kezâ annesi rolündeki Binnur Kaya hepsi çok başarılı." dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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