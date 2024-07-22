Metin Şentürk villasını kurtardı

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan 2006 yılında evlendi. Çift, bir süre sonra anlaşamadı. Fulya Kalkavan, eşine evden uzaklaştırma kararı aldırdı. 2014 yılında çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, Metin Şentürk’ü 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Ünlü şarkıcı, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay'a taşıdı ve nafakadan kurtuldu. Fulya Kalkavan da yeni bir dava daha açtı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte eski eşine ödemesine hükmetti.



Fulya Kalkavan, alacaklarını tahsil edemeyince Şentürk’e haciz gönderdi. Banka, borçlu olan Şentürk’ün Emirgan’da bulunan villasına ipotek koydu. Ardından da Metin Şentürk adına kayıtlı olan villanın satış işlemleri başladı. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün mahallesi, 621 ada, 99 parselde bulunan arsa nitelikli, 502 metrekare alana sahip olan villa 62 milyon muhammen bedelle satışa çıkarıldı. 11 Temmuz 2024 tarihinde açık artırma usulüyle satılacak olan villa nın ihale başlangıç fiyatı 31 milyon 25 bin lira olarak belirlendi. Tam hisseli olarak Metin Şentürk adına kayıtlı olduğu, Şerh hanesinde haciz şerhlerinin olduğu, İpotek hanesinde T.C. Ziraat bankası A.Ş. lehine ipoteğin olduğu görüldü…



BİLİRKİŞİ VİLLANIN DEĞERİNİ 106 MİLYON OLARAK BELİRLEDİ

Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Keşif ve Bilirkişi Raporu: İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü’nün 11.07.2023 tarihinde yaptığı mahallinde keşif sonucu Sayın Bilirkişilerin 21.07.2023 tarihinde sundukları rapor sonucu; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Mirgün mahallesi, 621 ada, 99 parselde bulunan arsa nitelikli, 502,00 m2 miktarlı taşınmazın;

Arsa değeri: 502,00 m2 x 200.000 TL/m2 = 100.400.000,00 TL,

Bina Değeri: 417,00 m2 x 15.000,00 TL/m2 = 6.255.000,00 TL,

Tamamına 106.655.000,00 TL kıymet takdir etmişlerdir.



PARAYI ÖDEDİ VİLLASINI KURTARDI

Şentürk, boşandığı eşi Kalkavan’a olan borcunu, villanın satışının son günü olan 11 Temmuz’da İstanbul Gayrimenkul İcra Satış Dairesi’ne ödedi. Borcunu ödeyen Şentürk, 21 milyon muhammen bedelle satışa çıkan villasını da kurtarmış oldu.

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