20 Eylül akşam İstanbul Kozyatağı'nda sahne alan ve aniden fenalaşarak yere yığılan Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü sanatçı, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Metin Arolat'ın cenaze töreninin detayları belli oldu. Ünlü ismin menajeri Arolat'ın 22 Eylül'de Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından 23 Eylül Pazartesi günü İzmir’de toprağa verilecek.

“SÖZÜN BİTTİĞİ YER”

Öte yandan dün gece Adli Tıp Kurumu'na getirilen Metin Arolat'ın cenazesi incelemenin ardından bugün Ablası Fatoş Alkan'a teslim edildi.

Adli Tıp Kurumu çıkışında gözyaşları içerisinde açıklama yapan Fatoş Alkan "Ne diyeyim, sözün bittiği yer. Söylenecek hiçbir şey yok" dedi.

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