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Metin Arolat hayatını kaybetti

Metin Arolat hayatını kaybetti

Metin Arolat hayatını kaybetti

Metin Arolat (52), Kozyatağı'nda bir otelde şarkı söylemek için sahneye çıktı.

 Metin Arolat hayatını kaybetti

Bir süre sonra fenalaşarak bayılan sanatçı, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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