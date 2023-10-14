  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'ndan flaş açıklamalar!

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'ndan flaş açıklamalar! İşte detaylar...

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'ndan flaş açıklamalar!

82 yaşındaki Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu, sanatçının kızı olduğu ortaya çıktı.

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'ndan flaş açıklamalar!
Duygu Nebioğlu, Instagram'dan açıklamalar yaptı. Nebioğlu, "Metin Akpınar'ın yapmış olduğu basın açıklamasına karşılık son açıklamamı pazartesi günü Istanbul'da televizyon programında gerçekleştireceğim. Size elimdeki deliler ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur. Bir insanın hayatı boyunca yapmış olduğu emeklerini yok edecek eğitim almadım "Nebioğlu ailemden.
Benim çok iyi büyütülmüş olmamdan kaynaklı iyi niyetimi kullanıp yalanları ile konuşmaya devam edenlerin Sosyalist yapısının gercekliğıni bir araştırın önce. Ve siz terbiyesiz troller sizin kimler tarafınızdan tutulup bana attığınız mesajların yaptığınız AHLAKSIZLIĞIN farkındayım ben bu süreci Akpınar ailesi ile birebir yaşadım kendinize başka sözler bulun :) tabi ki avukatlarim sizlerle özel olarak ilgilenecek.

 Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'ndan flaş açıklamalar!

Ayrıca Avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ'ın üstlendiği davamı almak hiç kolay degildi. 1 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışıyoruz, önce avukatlarım hazırlanıyor sonra sureçlerimize beraber çalışıyoruz yani sığ beyinlerin anlayacağı bir durum değil ancak hata yapmış olmanızda sizi hemen kötü yapmaz Troller :)) hayat her zaman bir şans verir Duygu Nebioğlu bir yere kadar şans verir.

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'ndan flaş açıklamalar!

Neden suskunluğumu bozdum? Neden öz annem hakkında açıklamalar yapmıyorum?Nedenlerin cevapları hepsi bende beni dinlediğiniz de anlayacaksınız" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Gündem

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Mehmet Ali Erbil hesabı ödemeyince ortalık karıştı?
  Magazin

Mehmet Ali Erbil hesabı ödemeyince ortalık karıştı?

Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında karar çıktı
  Gündem

Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında karar çıktı

Ebru Yaşar'ın bu kıyafeti çok konuşuldu! O detay dikkat çekti!
  Magazin

Ebru Yaşar'ın bu kıyafeti çok konuşuldu! O detay dikkat çekti!

Hadise’den anlamlı destek!
  Magazin

Hadise’den anlamlı destek!

Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu!
  Magazin

Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu!