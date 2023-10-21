Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'ndan yeni gelişme!

82 yaşındaki Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu, kendilerine bir süre bakıcılık yapan Adile Şener’e ulaşmaya çalıştığını açıklamıştı.



Kardeşler, Adile Şener'i buldu.



Duygu Nebioğlu, ikiziyle karesini yayınlayıp, "Adile annemizi görmeye gidiyoruz" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.