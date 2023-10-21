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Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'ndan yeni gelişme!

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'ndan yeni gelişme!

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'ndan yeni gelişme!

82 yaşındaki Metin Akpınar'ın yıllar sonra ikiz kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu, kendilerine bir süre bakıcılık yapan Adile Şener’e ulaşmaya çalıştığını açıklamıştı.

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'ndan yeni gelişme!
Kardeşler, Adile Şener'i buldu.

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikizleri Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu'ndan yeni gelişme!
Duygu Nebioğlu, ikiziyle karesini yayınlayıp, "Adile annemizi görmeye gidiyoruz" diye yazdı.

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