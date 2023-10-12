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Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, kendisini büyüten babasına bakın ne mesaj verdi?

Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, kendisini büyüten babasına bakın ne mesaj verdi? İşte detaylar...

Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, kendisini büyüten babasına bakın ne mesaj verdi?

82 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar öce evlilik dışı bir ilişkiden doğan 35 yaşındaki kızı olduğu ortaya çıktı.

Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, kendisini büyüten babasına bakın ne mesaj verdi?

Mahkeme, Duygu Nebioğlu’nun Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

 Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, kendisini büyüten babasına bakın ne mesaj verdi?

Nebioğlu da karardan sonra kendisini büyüten babasıyla karesini yayınlayıp, "Kazandım babacağım" yazarak, teşekkür etti.

Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, kendisini büyüten babasına bakın ne mesaj verdi?
Nebioğlu'nun Akpınar soy ismini de kullanmak istemediği öğrenildi.

 Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, kendisini büyüten babasına bakın ne mesaj verdi?

 

 

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