 Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, kendisini büyüten babasına bakın ne mesaj verdi?

82 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar öce evlilik dışı bir ilişkiden doğan 35 yaşındaki kızı olduğu ortaya çıktı.

Mahkeme, Duygu Nebioğlu’nun Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

Nebioğlu da karardan sonra kendisini büyüten babasıyla karesini yayınlayıp, "Kazandım babacağım" yazarak, teşekkür etti.



Nebioğlu'nun Akpınar soy ismini de kullanmak istemediği öğrenildi.

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