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Metin Akdülger trafikte kavga ettiği haberine açıklık getirdi

Metin Akdülger trafikte kavga ettiği haberine açıklık getirdi. İşte detaylar...

Metin Akdülger trafikte kavga ettiği haberine açıklık getirdi

Metin Akdülger trafikte kavga ettiği haberine açıklık getirdi.

Metin Akdülger trafikte kavga ettiği haberine açıklık getirdi
Akdülger, "Hakkımda çıkan iddialar doğruyu yansıtmamaktadır. Küçük bir kaza ve onun gerginliğiyle de ufak bir münakaşa yaşadım" dedi.

Metin Akdülger trafikte kavga ettiği haberine açıklık getirdi
Oyuncu aynı zamanda kamuoyuna böyle bir olay ile yansıdığı için sevenlerinden de özür diledi.

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