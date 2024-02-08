Metin Akdülger trafikte kavga ettiği haberine açıklık getirdi.



Akdülger, "Hakkımda çıkan iddialar doğruyu yansıtmamaktadır. Küçük bir kaza ve onun gerginliğiyle de ufak bir münakaşa yaşadım" dedi.



Oyuncu aynı zamanda kamuoyuna böyle bir olay ile yansıdığı için sevenlerinden de özür diledi.

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