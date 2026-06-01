Mete Vardar’dan duygu dolu Bodrum ziyareti  

Turizm dünyasının önemli isimlerinden Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, geçtiğimiz akşam Bodrum’da gerçekleştirdiği anlamlı ziyaret. Ünlü sunucu Özlem Yıldız ile birlikte Bardakçı Koyu’nda kapılarını yeni açan Başka Resort Bodrum’a giden Vardar, geçmiş ile bugünü buluşturan duygusal anlar yaşadı.

(Mete Vardar, Hakan-Kerem Kayaarası, Çetin Yılmaz)

Otelin sahibi Hakan Kayaarası ve oğlu Kerem Kayaarası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, tesiste konaklayan yakın dostları Çetin Yılmaz da bu özel buluşmaya eşlik etti. Samimi sohbetlerin yaşandığı gecede Mete Vardar’ın sözleri adeta nostalji rüzgârı estirdi.

Yıllar önce rehberlik yaptığı döneme uzanan hatıralarını paylaşan Vardar, aynı noktada yeniden hayat bulan tesis karşısında duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bugün çok mutlu, keyifli ve yoğun duygular içindeyim. 36 sene önce ilk rehberlik yıllarımda uzun süre çalıştığım, özellikle bizim yaş grubumuzun çok iyi bildiği Club M Otel, bugün Başka Resort Bodrum ismiyle bambaşka bir kimliğe kavuşmuş. O dönem ne kadar özelse, bugün de en az o kadar özel ve şahane bir otel olmuş.”

(Özlem Yıldız, Mete Vardar, Dilara-Hakan-Kerem Kayaarası)

Yakın dostu Hakan Kayaarası’nın ortaya koyduğu projeye övgüler yağdıran Vardar, tesisin atmosferine de hayran kaldığını belirterek, “Otele adım attığımız anda bizi nefis bir Bodrum kokusu karşıladı. Bodrum’un en güzel tatlarını, havasını ve dokusunu hissettiren bu özel yatırımın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

