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Mete Vardar’a büyük destek

Beşiktaş Kulübü’nde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Başkan adaylarından Hasan Arat göreve gelmesi halinde birlikte çalışacağı yönetim kurulunu tanıtmak için dün akşam Swiss Otel’de kongre üyelerine davet ederek tanışma lansmanı yaptı.

Mete Vardar’a büyük destek

Hasan Arat'ın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri arasında bulunan Turizmci ve Jolly Tur’un Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar’da vardı. Daha öncede Beşiktaş kulübünde görev alan Mete Vardar’ı bu yolculuğunda Babası Sinan Vardar, Kardeşi Mert Vardar oğlu Jr. Sinan Vardar yalnız bırakmayarak yanında olduklarını gösterdiler.

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