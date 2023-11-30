Mete Vardar’a büyük destek

Hasan Arat'ın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri arasında bulunan Turizmci ve Jolly Tur’un Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar’da vardı. Daha öncede Beşiktaş kulübünde görev alan Mete Vardar’ı bu yolculuğunda Babası Sinan Vardar, Kardeşi Mert Vardar oğlu Jr. Sinan Vardar yalnız bırakmayarak yanında olduklarını gösterdiler.

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