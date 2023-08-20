Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve çocukları Eda ile Ela'yla fotoğrafını paylaştı. Eski futbolcu ve oyuncu, AVM turu yaptı.



Çift, kızları Ela'yı ilk kez net bir şekilde gösterdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.