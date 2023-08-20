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Mesut Özil ile Amine Gülşe kızları Ela'yı ilk kez gösterdi

İşte Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızı Ela... İşte haberin detayları...

Mesut Özil ile Amine Gülşe kızları Ela'yı ilk kez gösterdi

Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve çocukları Eda ile Ela'yla fotoğrafını paylaştı. Eski futbolcu ve oyuncu, AVM turu yaptı.

Mesut Özil ile Amine Gülşe kızları Ela'yı ilk kez gösterdi
Çift, kızları Ela'yı ilk kez net bir şekilde gösterdi.

 

 

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