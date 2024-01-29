Messi ve Ronaldo’nun 37. buluşması sadece beIN Sports’ta 

Türkiye’nin spor ekranı beIN SPORTS, nefes kesen bir turnuvaya ev sahipliği yapacak. Suudi Arabistan’ın Al Nassr ve Al Hilal takımları ile MLS’in güçlü ekiplerinden Inter Miami’nin katılacağı Riyadh Cup, aynı zamanda yaşayan 2 efsane Messi ve Ronaldo’nun belki de yeşil sahalardaki son karşılaşmasına sahne olacak. En son geçtiğimiz yılın ocak ayında yine Riyad Cup’ta karşılaşan iki yıldızın buluşmasından Messi’nin formasını giydiği Paris Saint-Germain galip ayrılmıştı. Al-Nassr – Paris Saint-Germain karşılaşması 5-4 Fransız ekibinin üstünlüğüyle sona ermişti.

Messi – Ronaldo çekişmesinde 37. randevu

İlk kez 23 Nisan 2008 yılında birbirine karşı oynayan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, bu maça kadar 36 kez karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 16’sını Lionel Messi kazanırken, Cristiano Ronaldo ise 11 maçta sahadan galip ayrılan taraf oldu. Messi birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda 22 gol 12 asiste imza atarken, Ronaldo ise 21 gol atıp 1 de asist yaptı.

29 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek ve beIN SPORTS 4 kanalından canlı yayınlanacak turnuva, tam bir yıldızlar geçidine sahne olacak. Messi’nin formasını giydiği Inter Miami’de, İspanyol Jordi Alba, Sergio Busquets ve Uruguaylı efsane forvet Luis Suarez de sahaya çıkacak isimler arasında yer alıyor. Ronaldolu Al Nassr’da ise Kolombiya Milli Takım Kalecisi Ospina, Hırvat yıldız Brozovic, Liverpool ve Bayern Münich formalarını giymiş Senegalli Sadio Mane gibi isimler forma giyecek.

Teknik direktörlüğünü, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’yi çalıştıran Portekizli ünlü teknik adam Jorge Jesus’un yaptığı Al Hilal de sezon başı yaptığı flaş transferlerle gündeme gelmişti. Al Hilal’in kadrosunda, Sırbıstan Millli Takımı’nın 2 yıldızı Aleksandar Mitrovic ve Sergej Milinkovic-Savic yanı sıra Anderson Talisca gibi önemli isimler yer alıyor.

Dev maç 1 Şubat günü saat 21.00'de

Tüm dünyanın nefeslerini tutup izleyeceği Messi-Ronaldo düellosuna sahne olacak Al Nassr-Inter Miami mücadelesi, 1 Şubat Perşembe günü TSİ 21.00’da beIN SPORTS 4 ekranlarında olacak.

Turnuva takvimi ise şöyle:

29 Ocak Pazartesi saat 21.00: Al Hilal-Inter Miami

1 Şubat Perşembe saat 21.00: Al Nassr-Inter Miami

8 Şubat Perşembe saat 21.00: Al Hilal-Al Nassr

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