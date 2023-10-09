Meryem Uzerli Abu Dabi’de NBA maçı izledi

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, NBA’in özel daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye gitti.

NBA takımlarından Dallas Mavericks ve Minnesota Timberwolves maçını Etihad Arena’da izleyen Uzerli, efsane basketçi Michael Jordan, Huda Beauty’nin sahibi Huda Kattan ve komedyen Steve Harvey ile bir araya geldi.

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