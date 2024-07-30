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Merve Özbey pespembe

Ünlü şarkıcı Merve Özbey pespembe... İşte detaylar...

Merve Özbey pespembe

Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin Amfi Sahnesi'nde sahne aldı.

 Merve Özbey pespembe

'Ay Işığında Müzik' etkinlikleri kapsamında konser veren sanatçıya kızı Elif Özüm de eşlik etti.

 Merve Özbey pespembe

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Merve Özbey, "18 yaş altıyla az buluşabiliyoruz o yüzden Elif'i getirdim, o da izleyecek" dedi.

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