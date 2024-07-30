 Merve Özbey pespembe

Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin Amfi Sahnesi'nde sahne aldı.

'Ay Işığında Müzik' etkinlikleri kapsamında konser veren sanatçıya kızı Elif Özüm de eşlik etti.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Merve Özbey, "18 yaş altıyla az buluşabiliyoruz o yüzden Elif'i getirdim, o da izleyecek" dedi.

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