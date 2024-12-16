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Merve Özbey’den yılbaşı coşkusu

Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Nuit Blanche’de unutulmaz bir performansa imza attı.

Merve Özbey’den yılbaşı coşkusu

Tolga Çam imzalı göz kamaştırıcı kırmızı payetli mini elbisesiyle sahne alan Özbey, yılbaşını erkenden kutladı ve sahneyi adeta büyüledi.

Merve Özbey’den yılbaşı coşkusu

BİLAL SONSES SÜRPRİZİ

Geceye damga vuran anlardan biri de Özbey’in sahnesine konuk olan başarılı sanatçı Bilal Sonses’ti. İkili, düet yaptıkları hit şarkı Ne Olur’u sahnede birlikte seslendirerek dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Merve Özbey’den yılbaşı coşkusu

ARABESK GECESİNE DAMGA VURDU

“Arabesk Gecesi” konseptiyle sahne alan Merve Özbey, güçlü sesi ve sahne enerjisiyle misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı. Dinleyiciler, gecenin sonunda Özbey’i uzun süre ayakta alkışladı.

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