 Merve Özbey çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi

Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı.

Çocukları Elif Özüm ve Emir ile birlikte Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde keyifli vakit geçiren Özbey, şarkıcılıkta yakaladığı başarıyı annelikle de sürdürüyor.

Özbey, "Gördüğünüz gibi çocuklarla eğlenmeye geldik. Konserlerimiz de devam ediyor, yoğun bir tempodayız. Hazır birkaç boş vaktimiz varken biz de kendimizi dışarı attık." dedi. Çocuklarını yaşlarına uygun farklı alanlarda eğlendiren şarkıcı, her iki çocuğuyla da doyasıya vakit geçirdi.

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