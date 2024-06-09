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Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi

Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi. İşte detaylar...

Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi

Merve Dizdar ile Cihan Ayger, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.

 Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi

Çift, 10 aydır birlikteydi...

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