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Merve Dizdar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yeni projesinde gönüllü destekçi oldu

Oyuncu Merve Dizdar, UNDP Türkiye öncülüğünde hayata geçirilecek ve genç kadınların sürdürülebilirlik alanında lider olmalarına katkı verecek projede yer alarak genç kadınlara ilham verecek. İşte detaylar...

Merve Dizdar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yeni projesinde gönüllü destekçi oldu

Oyuncu Merve Dizdar, UNDP Türkiye öncülüğünde hayata geçirilecek ve genç kadınların sürdürülebilirlik alanında lider olmalarına katkı verecek projede yer alarak genç kadınlara ilham verecek.

Merve Dizdar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yeni projesinde gönüllü destekçi oldu
UNDP ve Boyner Grup ortaklığında hayata geçirilecek proje, Türkiye’deki üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan, yeni mezun ya da lisansüstü eğitimlerine devam genç kadınların sürdürülebilirlik alanında etkin rol almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Merve Dizdar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yeni projesinde gönüllü destekçi oldu
UNDP Türkiye ve Boyner Grup, Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine yön verecek kadın liderler yetiştirmek için düğmeye bastı. Sürdürülebilirlik alanında çalışacak kadın profesyonellerin yetiştirilmesi ve bu alanda eğitim programlarının geliştirilmesi için öncü bir çalışma olmayı hedeflerken; projenin gönüllü destekçisi ise oyuncu Merve Dizdar oldu.

Merve Dizdar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yeni projesinde gönüllü destekçi oldu
Merve Dizdar, bu desteğiyle, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunarak genç kadınlara ilham verecek. Oyuncu, Ekim ayı içerisinde lansmanı yapılarak detayları açıklanacak projenin tanıtım filminde de rol aldı.

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