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SnobMagazin.com

Merve Dinçkol ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Feyyaz Şerifoğlu, düğün için bilgiler verdi ve kararsız kaldığı konuyu açıkladı!

Merve Dinçkol ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Feyyaz Şerifoğlu, düğün için bilgiler verdi ve kararsız kaldığı konuyu açıkladı! İşte detaylar...

Merve Dinçkol ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Feyyaz Şerifoğlu, düğün için bilgiler verdi ve kararsız kaldığı konuyu açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre;  Haber sunucusu Merve Dinçkol ile nişanlı olan Feyyaz Şerifoğlu, Nişantaşı'na görüntülendi.

 Merve Dinçkol ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Feyyaz Şerifoğlu, düğün için bilgiler verdi ve kararsız kaldığı konuyu açıkladı!

Damat mağazasından çıkan oyuncu, "Tarihe biraz daha var ama o zamana kadar fikir edinmek için seçeneklere bakıyorum. Bu yaz sonuna düğünü yapmayı planlıyoruz. Sabahtan beri beyaz damatlığı düşünüyoruz siyah mı olsa diye? Siyahı da çok seviyorum. Zaten siyah-beyaz benim rengim" dedi.

Merve Dinçkol ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Feyyaz Şerifoğlu, düğün için bilgiler verdi ve kararsız kaldığı konuyu açıkladı!
Geleneklerine bağlı bir Rizeli olarak davul-zurna eşliğinde kız evine gideceğini söyleyen oyuncu, "Şimdi kızı evinden alman lazım. Yani ben şimdi Rize'de doğdum, büyüdüm, o geleneksel tarafımı eksik edemem. Onu gerçekleştireceğiz. Usul neyse yerine getireceğiz. Eğer çok sıcak olmazsa Amerika'ya gitmeyi istiyoruz, gidemezsek ise aklımızda Avrupa ya da ülkemiz Türkiye var" ifadelerini kullandı.

 Merve Dinçkol ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Feyyaz Şerifoğlu, düğün için bilgiler verdi ve kararsız kaldığı konuyu açıkladı!

Şarkıcılıktan oyunculuğa geçiş yapan Şerifoğlu, "Kariyerime oyunculukla devam ediyorum. Hobi olarak düşünüyorum müziği, günün birinde ben de kendi albümümü veya şarkımı yapmak istiyorum. Çünkü oradan gelen biri olarak müzik beni hep bir kaşıyor. Müzik ayrı bir tutku" dedi.

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