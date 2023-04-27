  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Merve Demir'den genç şarkıcılara gönderme

Merve Demir'in, yeni single Kolay Değil, Sez Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda... Şarkıcı, genç şarkıcılara göndermede bulundu.

Merve Demir'den genç şarkıcılara gönderme

Merve Demir'in, yeni single Kolay Değil, Sez Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda... Söz ve müziğin Sezgi Erciyas'a ait olan şarkının aranjesini Osman Çetin yaparken klibin yönetmenlik koltuğuna ise Emrah Özbilen oturdu.

Merve Demir'den genç şarkıcılara gönderme

 

"YENİ NESİL BİRBİRİNİ TAKLİT EDİYOR"

Üçüncü singlenin çekimlerini Maslak stüdyolarında yapan Merve Demir, "Klibi yeni nesil ve yeni jenerasyona uyarlayarak çektik. Alışılmışın dışında bir klip oldu ama ne olursa olsun Arabesk Merve’nin ruhundan asla vazgeçmem" dedi. Muhabirlerin "Yeni dönem sanatçıları ve şarkıları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise Demir, "İnsanların birbirini taklit etmesini anlamıyorum. Yeni nesil birbirini taklit ediyor. Bence herkes kendisi olarak, özgür şekilde şarkı çıkarmalı. Kimseyi taklit etmemeli" diyerek, genç şarkıcılara göndermede bulundu. Demir Kolay Değil şarkısından sonra hemen stüdyoya gireceğini müjdeledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sık sık kaşlarıyla gündem olan Mert Ramazan Demir kaş anısıyla güldürdü
  Magazin

Sık sık kaşlarıyla gündem olan Mert Ramazan Demir kaş anısıyla güldürdü

İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı
  Magazin

İpek Tuzcuoğlu değişiminin sırrını anlatı

Lucas Torreira adının aşk dedikodusuna karıştığı Devrim Özkan'ın ismini duyunca bakın ne yaptı?
  Magazin

Lucas Torreira adının aşk dedikodusuna karıştığı Devrim Özkan'ın ismini duyunca bakın ne yaptı?

Bengin'den Cennet Bahçesi
  Magazin

Bengin'den Cennet Bahçesi

Ayşegül Coşkun ve Tolga Güleç'ten muhteşem düet
  Magazin

Ayşegül Coşkun ve Tolga Güleç'ten muhteşem düet

Ömür Gedik aile baskısı gördüğünü söyledi  
  Magazin

Ömür Gedik aile baskısı gördüğünü söyledi  