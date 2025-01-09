 Merve Boluğur'un AVM tarzı

Bir elinde kahvesi bir elinde telefonu ile mağazaları gezen Merve Boluğur, İstinye Park'ta görüntülendi.

Telefonda hararetli bir şekilde konuşurken görüntülenen oyuncu, bir yandan kahvesini yudumlarken bir yandan da mağazaların vitrinlerini incelemeyi de ihmal etmedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.