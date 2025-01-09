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Merve Boluğur'un AVM tarzı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un AVM tarzı. İşte detaylar...

Merve Boluğur'un AVM tarzı

Bir elinde kahvesi bir elinde telefonu ile mağazaları gezen Merve Boluğur, İstinye Park'ta görüntülendi.

 Merve Boluğur'un AVM tarzı

Telefonda hararetli bir şekilde konuşurken görüntülenen oyuncu, bir yandan kahvesini yudumlarken bir yandan da mağazaların vitrinlerini incelemeyi de ihmal etmedi.

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