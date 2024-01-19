Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.



Boluğur aynı zamanda reklam yüzü

olduğu Trump AVM'deki mağazadan masaj aleti aldı.

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