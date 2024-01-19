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Merve Boluğur'un AVM tarzı...

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un AVM tarzı... İşte detaylar...

Merve Boluğur'un AVM tarzı...

Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Trump Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

 Merve Boluğur'un AVM tarzı...


Boluğur aynı zamanda reklam yüzü

 Merve Boluğur'un AVM tarzı...

olduğu Trump AVM'deki mağazadan masaj aleti aldı.

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