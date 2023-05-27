 Merve Boluğur İstinye Park'taki yangında oradaymış!

Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam İstinye’de trafikte görüntülendi. Geçtiğimiz gün İstinye’de bulunan bir AVM’de çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. içerideki müşterileri korkudan alışveriş merkezini terk etti.



Yangın esnasında alışveriş merkezinde olan Boluğur’a basın mensuplarının “Geçmiş olsun. Yangın esnasında siz de alışveriş merkezindeymişsiniz.

Neler söylemek istersiniz?” sorusuna Boluğur, elindeki telefon ile ilgilenip sorulara cevap vermedi ve sadece kafasını salladı. Trafikte elinde telefonu ile ilgilenen Boluğur, trafik kurallarını da hiçe saydı.

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