Merve Boluğur’dan yeni proje müjdesi

İzmir Ticaret Odası, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin desteklediği moda haftasında elde edilen gelir, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Bakım Ünitesi’ne tıbbi cihaz alımı için kullanılacak. Boluğur, “Böylesine anlamlı bir projenin içinde olmak beni çok mutlu ediyor” diyerek organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Müzik çalışmalarıyla da gündeme gelen Merve Boluğur, sürpriz bir projeyle hayranlarının karşısına çıkacağını duyurdu. “Müzik çok sıcak olduğum bir alandı ama şu an kafamda bambaşka bir proje var” diyerek yeni planları hakkında ipucu verdi.

Son dönemde eski eşi Murat Dalkılıç ile barıştığı yönündeki iddialara ise “Bugün burada bambaşka bir amaç için bulunuyorum. Organizasyonun ön planda olması daha önemli” diyerek yanıt verdi.

Bu yıl 11. kez düzenlenen İzmir Fashion Week, Melissa Yılmaz, Noe Happiness ve Yiğit Eryendi gibi ünlü tasarımcıların koleksiyonlarını moda severlerle buluşturdu. Rönasans ajans Akif Örük tarafından düzenlenen Defilelerde Ece Begüm Yücetan, Buse İskenderoğlu ve Olimpia Ahenk gibi ünlü modellerin de yer aldığı yaklaşık 40 kişilik bir manken ekibi görev aldı.

Ekmas Group’un ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, 4 gün boyunca modaya yön veren isimleri ağırlamaya devam edecek.

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