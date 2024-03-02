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Merve Boluğur'dan radikal karar!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan radikal karar! İşte detaylar...

Merve Boluğur'dan radikal karar!

Merve Boluğur, İstinye Park'ta objektiflere yansıdı. Oldukça keyifli görünen Boluğur, arkadaşlarıyla kahve içip dedikodu yapacağını söyledi.

 Merve Boluğur'dan radikal karar!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, "Sosyal medyaya çok önem veriyorum. Fotoğraf çekilmeyi de çok seviyorum. Hatta bu aralar sosyal medyaya daha da yoğunlaşmayı düşünüyorum" dedi.

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