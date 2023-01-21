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Merve Boluğur'dan Eski Eşine Gönderme 

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, 53 gün evli kaldığı müzisyen Mert Aydın'a sosyal medyadan göndermede bulundu. İşte haberin detayları...

Merve Boluğur&#039;dan Eski Eşine Gönderme 

Merve Boluğur, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı.

Merve Boluğur&#039;dan Eski Eşine Gönderme 

Geçtiğimiz kasım ayında 53 gün evli kaldığı DJ Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, eski eşine göndermede bulundu. 

Merve Boluğur&#039;dan Eski Eşine Gönderme 

Boluğur, bir takipçisinin, "Erkekle neden salak" sözlerine, "Ergenler... Çoğu bilmiyor kadınlara nasıl davranması gerektiğini, üzülme" dedi. 

Merve Boluğur&#039;dan Eski Eşine Gönderme 
Oyuncu, "Saçını sarı yapmayı düşünüyor musun?" sorusuna, "Evet yakında iyice kesip, sarıya boyatacağım" yanıtını verdi. 

Merve Boluğur&#039;dan Eski Eşine Gönderme 

Boluğur, "Sen ve ben aşkta hep kaybettik" mesajına ise, "Beni bile üzdüler, seni düşünemiyorum" karşılığını verdi. 

Merve Boluğur&#039;dan Eski Eşine Gönderme 

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